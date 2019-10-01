خبير يتوقع هزة كبيرة تضرب الاقتصاد التركي.. تعرّف على السبب

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الاختيارات السياسية للنظام التركي الذي تجاوز الخطوط الحمراء مثل التدخل في العراق وسوريا، والمتاجرة بالقضية الفلسطينية، واللاجئين، أدى إلى مشاكل اقتصادية كارثية وكبيرة للدولة التركية، ومنها تراجع التصنيف الائتماني، وتراجع قيمة الليرة وارتفاع قيمة الدين العام.



وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد مرتبط بالسياسة، ويجب أن تتراجع تركيا عن دورها السلبي في المنطقة، والتخلي عن حلم الهيمنة التركية على منطقة الشرق الأوسط، لأنها شكلت كارثة على البلاد.



واستبعد "صالح"، مساندة قطر لتركيا بشكل مستمر، نظرًا للضغط الذي تعاني منه الدوحة في ملف تمويل الإرهاب وتنظيم كأس العالم، معلقا بقوله: "لا يمكن تخيل أن تمول قطر مشاكل الاقتصاد التركي، وستكون أول المنسحبين من دعم تركيا عند حدوث مشكلة اقتصادية كبرى هناك لأن علاقات البلدين قائمة على المصالح وليس على الترابط".