فتح باب الالتحاق بدورة اللغة الروسية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور حسن عبدالحميد المشرف على مركز اللغة الروسية بجامعة أسيوط، فتح باب الحجز للراغبين في الالتحاق بدورات تعلم اللغة الروسية التي ينظمها المركز.



وقال "عبدالحميد" إنه من المقرر بدء الدورة خلال الفصل الدراسي في أكتوبر وديسمبر 2019، ويدرس بها أساتذة متخصصين من جامعات روسيا الاتحادية، ويتم منح الطلاب فور انتهاء الدورة شهادة معتمدة من جامعة أسيوط والجامعات الروسية.



وأضاف أن الجامعة ستتيح سفر الطلاب المتميزين لاستكمال الدراسة خلال الإجازة الصيفية في زيارة لإحدى الجامعات بدولة روسيا الاتحادية لمدة 15 يومًا، وذلك في إطار اتفاقية التبادل الطلابي بين جامعة أسيوط وجامعات روسيا الاتحادية.



وأشار "عبدالحميد" إلى أنه من يرغب في الاشتراك فعليه التوجه إلى مركز تعليم اللغة الروسية بالمبنى الإداري بالجامعة بالدور الأرضي جناح "ب".