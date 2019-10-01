افتتاح المدرسة المعمارية الزخرفية العسكرية بالمنيا

افتتح سكرتيرعام محافظة المنيا محمد عبدالفتاح، المدرسة المعمارية الزخرفية العسكرية بمدينة المنيا الجديدة، بعد اعتمادها ضمن المدارس العسكرية للعام الدراسي 2019-2020، وذلك في إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعظيم دور ومكانة التعليم الفني كقاطرة لإحداث التنمية وبداية تطبيق منظومة التأسيس العسكري داخل المدارس الفنية.



وحث سكرتير عام المحافظة - خلال الافتتاح اليوم الثلاثاء - الطلاب على الاجتهاد والانضباط خلال العام الدراسي وتحقيق مراكز متميزة، لافتًا إلى أن الدولة لا تألوا جهدًا في الارتقاء بالتعليم الفني الذي هو مستقبل مصر ونهضتها خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن إستراتيجة مصر 2030 لبناء الشخصية المصرية المتكاملة لكي تكون قادرة على العطاء والبناء.



وتفقد عددًا من الفصول بالمدرسة وأماكن التدريب والمعمل والمكتبة بالإضافة إلى ورش تدريب الطلاب، مشيدًا بتحويل المدارس الفنية إلى عسكرية بما يحقق انضباط في السلوكيات والاعتياد على النشاط وبناء القدرات الجسمانية للطلاب، وخلق جيل قادر على مواجهة صعوبات الحياة والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن بالإضافة إلى تنمية روح الولاء والانتماء.