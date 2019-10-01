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عالم

بوتين يهنئ شى بالذكرى السنوية السبعين لتأسيس الصين

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:03 م
بوتين
بوتين
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصينى شي جين بينج، بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وذكر بيان صادر عن الكرملين- أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الثلاثاء- أن الرئيس الروسي أشاد، في رسالة تهنئة، بالنجاح الاقتصادي والاجتماعي والعلمي المتميز الذي حققته الصين فى السنوات الـ70 الماضية، وكذلك المصداقية العالمية لبكين ودورها المهم فى حل القضايا الدولية الملحة.

وقال الرئيس الروسي، في رسالته: "تحت قيادتكم تسير الصين بثقة نحو تحقيق الأهداف التي حددها المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعى الصيني، والتي تشمل بناء مجتمع متوسط الدخل بحلول عام 2021 وتحويل البلاد إلى دولة اشتراكية حديثة بحلول عام 2049".

وأكد بوتين أن روسيا والصين شريكان استراتيجيان، كما أشاد بالمستوى العالي للحوار السياسي بين موسكو وبكين، وكذلك التعاون في جميع المجالات والتفاعل في الشئون الإقليمية والعالمية، موضحًا أنه يقدر علاقاته الودية مع نظيره الصيني، معربًا عن التزامه بالحوار البناء والتعاون الوثيق لصالح شعبي البلدين.

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