رئيس وزراء فرنسا: الروائح الناتجة عن حريق مصنع "لوبريزول" ليست ضارة

أكد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، أن الروائح الناجمة عن حريق مصنع (لوبريزول)، الذي ينتج بشكل أساسي مواد تشحيم فى مدينة (روان) شمال غربي فرنسا، تعد "مزعجة"، ولكنها "ليست ضارة".



ونقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن فيلين قوله "إن الرائحة التي نستنشقها هي بالفعل مقلقة للغاية وصعب تحملها للغاية، ولكنها ليست سامة"، معربًا عن رغبته في تحقيق "الشفافية المطلقة" حول أسباب وعواقب الحادث، لافتًا إلى أنه يستمع لنصيحة العلماء والفنيين عندما يتعلق الأمر بالسلامة وإدارة المخاطر.



وردًا على سؤال حول انسحاب المعلمين في العديد من كليات مدينة (روان)، قال رئيس الوزراء الفرنسي: "إنه يتفهم تماما أنه من الصعب التدريس في الفصل إذا كان عدد معين من الطلاب منزعجًا من هذه الرائحة".



وكان حريق ضخم قد شب يوم الخميس الماضي في مصنع كيميائي بمدينة (روان) شمال غربي فرنسا، وصف بـ"الخطير"، بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في منازلهم كإجراء احتياطي.