إصابة متظاهر بهونج كونج فى احتجاجات الذكرى السبعين لقيام الصين

أصيب متظاهر إثر نزول محتجين من أنصار الديمقراطية اليوم الثلاثاء، إلى شوارع هونج كونج تلبية لدعوة إلى "يوم حزن"، بهدف التشويش على الاحتفال بالذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية.



وأصيب المتظاهر في الصدر برصاص حي في مواجهة بين فرق مكافحة الشغب ومحتجين، حسب مصدر أمني.



وبعد مواجهات عنيفة الأحد، كانت السلطات في حالة استنفار منذ الصباح، مصممة على عدم السماح للمحتجين لإفساد الاحتفالات، وجرت عمليات مراقبة وتفتيش للمارة، وتم غلق 12 محطة مترو.



وينوي المحتجون اغتنام احتفالات الذكرى للتعبير عن معارضتهم للسلطات المركزية في بكين، والتنديد بتراجع الحريات، وما يقولون إنه انتهاك لمبدأ "بلد واحد ونظامين" الذي كان قاعدة اتفاق 1997، الذي أعاد بموجبه المستعمر البريطاني هذه المقاطعة إلى الصين.