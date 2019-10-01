مقتل 10 أشخاص في معارك بين ميليشيات متناحرة بإفريقيا الوسطى

لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم في معارك اندلعت بين ميليشيات متناحرة في أفريقيا الوسطى، وفقا لما أعلنته منظمات حقوقية وإنسانية.



وذكر راديو (أفريقيا 1)، اليوم الثلاثاء، أن المعارك دارت بين (ائتلاف أنتي بالاكا) ومليشيا (وحدة من أجل السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى)، وهما فصيلان مسلحان شاركا في توقيع اتفاق السلام الذي أبرم في فبراير الماضي بين الحكومة و14 مجموعة متمردة من جهة، وبين هذه المليشيات المتناحرة في ما بينها من جهة أخرى.



ومن جانبهم، قال مسؤولون في بعثة الأمم المتحدة في وسط إفريقيا (مينوسكا)، لم يفصحوا عن هويتهم، "إن المعارك التي دارت في جنوب البلاد بقريتي (بانجاو) و(ليوتو) بولاية (أواكا) قد أدت إلى مقتل 12 شخصا".



ويهدف اتفاق السلام، الذي وقع مؤخرا، إلى وضع حد للنزاعات التي تمزق البلاد منذ عام 2013، لكن رغم التهدئة النسبية منذ توقيع اتفاق السلام، تتواصل أعمال العنف ضد المدنيين وبين مجموعات مسلحة في إفريقيا الوسطى.



يذكر أن إفريقيا الوسطى، الغنية بالموارد الطبيعية، تشهد منذ عام 2013 حربا أوقعت آلاف القتلى وأرغمت نحو 20% من سكان البلاد البالغ، عددهم 7ر4 مليون نسمة، على الفرار من منازلهم.