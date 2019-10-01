كتارا للرواية العربية تختار التونسي محمود المسعدي "شخصية العام"

اختارت اللجنة المنظمة لجائزة كتارا للرواية العربية في قطر الأديب والمفكر التونسي محمود المسعدي (1911-2004) شخصية العام لدورتها الخامسة التي تقام في وقت لاحق من شهر أكتوبر.

يأتي اختيار المسعدي في إطار تقليد تتبعه الجائزة منذ دورتها الثالثة بتكريم شخصية عربية كل عام، وسبقه لهذا التكريم المصري نجيب محفوظ والسوداني الطيب صالح والفلسطيني غسان كنفاني.



وقالت اللجنة في بيان إن المسعدي سيكرم من خلال معرض صور يوثق لأهم محطاته، وكذلك ندوة تتناول حياته وأعماله الأدبية والفكرية بعنوان «الكتابة المختلفة في أدب محمود المسعدي.. بين تعدد المرجعيات وتفاعل الأجناس» بمشاركة الأديب التونسي محمود طرشونة والباحث الجزائري عبدالحق بلعابد.

كما سيصدر كتاب يشمل أهم المحطات في حياته إلى جانب فيلم وثائقي يستعرض مسيرته التي أثرى خلالها الحياة الثقافية التونسية والعربية بالعديد من المؤلفات.