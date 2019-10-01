الصين تؤكد أهمية تعزيز التبادلات والتعاون مع تايلاند

أكد نائب الرئيس الصيني وانج تشي شان، أهمية مواصلة التبادلات رفيعة المستوى مع (تايلاند) وتعزيز التعاون في مختلف المجالات من أجل تحقيق المنفعة للبلدين بشكل أفضل.



جاء ذلك خلال لقاء وانج تشي شان مع أميرة تايلاند، ماها تشاكري سيريندهورن، على هامش زيارتها إلى الصين، حيث حصلت على ميدالية الصداقة الصينية ضمن ستة أجانب تم تكريمهم فى حفل بالعاصمة (بكين)، أمس الأول الأحد.



وقال وانج تشي شان إن الصين تقدر علاقات الصداقة التقليدية مع تايلاند والعائلة المالكة هناك، موضحًا أن تكريم أميرة تايلاند يمثل اعتراف الصين حكومة وشعبا بإسهام الأميرة البارز في الصداقة بين البلدين.



ومن جانبها، قالت أميرة تايلاند: "إن العائلة التايلاندية المالكة تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات التايلاندية الصينية وتدعمها على نحو نشط، وترغب في مواصلة دعم الصداقة والتعاون العملي بين البلدين، موجهة التهاني إلى الصين بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية".