مقتل 43 داعشيًا فى غارات أمريكية على جنوب ليبيا

ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن 43 مسلحا من تنظيم "داعش" قتلوا جراء غارات جوية أمريكية على عدة أهداف تابعة لهم في مدن الجنوب الليبي، خلال أسبوع.



وأوضحت القناة، أن الطيران الأمريكي أصاب عدة أهداف تابعة لهم بمدن الجنوب الليبي، في ضربات جوية نفذتها القيادة الأمريكية في إفريقيا "الأفريكوم"، وكشفت عن وجود لهذا التنظيم الإرهابي في تلك المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط بليبيا.



وقال الحقوقي والناشط السياسي في الجنوب الليبي، طاهر النغنوغي، في تصريح لقناة "العربية"، تعليقا على هذا النشاط الأمريكي المتزايد، إن الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة في ليبيا، استهدفت تجمعات وتحركات حالية يقوم بها تنظيم داعش بين مدينتي "مرزق" و"سبها" لإعادة التمركز، مشيرا إلى أن التنظيم قام في الفترة الأخيرة بالتمركز فى مناطق نائية من صحراء البلاد، ووجوده أصبح واضحا، مؤكدا أن الضربات الجوية التي تقودها "الأفريكوم" غير كافية للحد من نشاط التنظيم وخطورته داخل الأراضي الليبية، في ظل الانقسام السياسي وغياب حلول واقعية على الأرض.