هشام عباس يطرح "حذرتك" من ألبوم "عامل ضجة"

طرحت شركتى "مزيكا وعالم الفن" أغنية جديدة للنجم هشام عباس بعنوان "حذرتك" - Music Video - على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، وهى إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "عامل ضجة" الذى سيطرح فى الأسواق قريبًا، ويضم مجموعة متنوعة، من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة.. أغنية "حذرتك" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.



يذكر أن "مزيكا وعالم الفن"، طرحا أغنية "شارى بالغالى" وهى أيضًا إحدى أغنيات ألبوم "عامل ضجة" وحققت الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي، نظرًا لتألق هشام عباس في أدائها.. ومن ناحية أخرى يعقد هشام عباس حاليًا جلسات عمل مع مسئولي شركتي "مزيكا وعالم الفن"، للاستقرار على الأغاني التي سيتم تصويرها من الألبوم الجديد.