تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في "عنف الظاهر"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الظاهر"، إلى جلسة 7 أكتوبر الجاري، لتعذر حضور المتهمين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.