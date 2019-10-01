تأجيل إعادة محاكمة متهم في خلية "طلاب حلوان"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية طلاب حلوان" إلى جلسة 7 أكتوبر الجاري؛ لتعذر حضور المتهمين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.



كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازي غيابيًا، وعاقبت 15 متهمًا آخرين غيابيًا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروفة إعلاميًا بخلية "طلاب حلوان".



وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.