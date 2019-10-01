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تقارير ومتابعات

"لن نترك الشعب".. رسائل رئيس البرلمان فى دور الانعقاد الخامس

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:51 م
عبد العال
عبد العال
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بدأت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعيى الأول، برئاسة الدكتور على عبدالعال، وتمت تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد، لافتتاح دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم أعقب ذلك تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول.

ووجّه الدكتورعبدالعال، رئيس المجلس، رسائل عديدة إلى الشعب خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس.

"وطننا مستهدف"
قال الدكتور علي عبدالعال، إن استقرار أمن الوطن مستهدف، لكن طالما كانت الجبهة الداخلية موحدة وواعية بالأخطار المحيطة، وواثقه فى قيادتها، فلا خوف من هذه الأخطار مهما كانت، لا سيما أننا محاطون بمنطقة مضطربة غير مستقرة، وتوجد حولنا نزاعات في مختلف الخطوط والاتجاهات.

وأضاف، أن مواجهة مشكلات الواقع في المجالات المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تحتاج إلى التكاتف والاصفاف من الجميع حول الوطن بشكل صادق ودءوب، متابعًا: فيمكن الاختلاف في التفاصيل لكن لا يمكن الاختلاف على الوطن وسلامته وأمنه.

"تقدير دور رجال القوات المسلحة"
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن هذا المجلس بصفته الممثل للشعب والمعبر عنه يقدر بكثير من الإعزاز والتقدير الدور الوطنى لرجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة الأبطال، الذين ما تأخروا يومًا عن الوطن وحفظه وحمايته بأمانة وإخلاص، وأنهم حائط الصد وعمود الخيمة فى هذا الوطن عندما تشتد حوله الأخطار.

"لن نترك الشعب"
أكد رئيس مجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس سيشهد وقفة شديدة مع الحكومة، مشددًا: "نحن لن نترك هذا الشعب ومصالحه بعيدة عن قاعة البرلمان، ولن نسمح للمسئولين التنفيذيين، الحكومة والمحافظين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، عليهم أن يتحملوا المسئولية".

"نثق في جهد القيادة السياسية"
وتابع: أننا كمواطنين مصريين فخورون ببلدنا، وندرك ما تحقق فيها من نهضة ملموسة وتغير ملحوظ فى جميع القطاعات، ولا يمكن اختزال المشهد فى صورة من هنا أو هناك، أو الاستماع إلى مغرض أو مخرب أو حاقد، إنما يجب دومًا النظر إلى الصورة الإجمالية الكلية وهى تشهد وبحق على جهد القيادة السياسية فى سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن ونحن نثق فيها ونثق في خطواتها.

"إجراء حوار مجتمعي"
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أننا فى دور الانعقاد الذى بدأ اليوم سنناقش مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية فى مصر.

وأضاف عبدالعال خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس: المجلس حريص كل الحرص على إجراء حوار مجتمعى يستوعب جميع الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين، لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة، بجهود جماعية متضافرة تستوعب التنوع، وتثرى التجربة المصرية.

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