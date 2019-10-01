إطلاق منصة "Fawry Pay"على تطبيق وموقع "بي تك" لتسهيل عمليات التسوق الإلكتروني

أعلنت شركة فوري الرائدة فى التكنولوجيا المالية عن اتفاقية جديدة مع " بي تك" أكبر سلسلة متخصصة فى بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لتسهيل عمليات التسوق والدفع لمنتاجات بي تك من خلال موقع وتطبيق بى تك بالتعاون مع منصة Fawry Pay.

وعن التعاون الجديد مع فوري قال محمود خطاب "رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة بي تك"، إن اختيارنا لمنصة Fawry Pay كان قرار استراتيجي هذا لما تقدمة المنصة التابعة لشركة فوري من مميزات تسهل علي عملائنا التمتع بتجربة تسوق سهلة وطرق دفع تساعدنا على التحصيل بطريقة اكثر تطورا.

وأضاف خطاب، اصبح العميل قادر على السداد فى اكثر من 105 الف نقطة بيع لفوري ومن خلال محافظ المحمول البنكية القنوات البنكية المتعاقدة مع فوري واونلاين باستخدام بطاقة الائتمان وهى كلها طرق دفع مختلفة تناسب جميع عملائنا بمختلف الفئات.

من جانبه قال محمد عكاشة "العضو المنتدب لشركة فوري" يتيح التعاون الجديد بين " Fawry Pay" و"بي تك" اضافة الى طرق الدفع المتنوعة ايضا خاصية جديدة وهى ال Direct Debit او الخصم التلقائى شهريا من بطاقة العميل البنكية مما يسهل على العميل التسوق سواء السداد على مرة واحدة او تقسيط مع بى تك ودفع اقساطه تلقائيا بشكل شهري من دون الحاجة لتصفح الموقع او التطبيق فى كل مرة وهى خاصية اختياريا حسب رغبة العميل.

وأضاف عكاشة، يعد هذا التعاون بين " فوري" و"بي تك" هو جزء من الشراكات المثمرة التى تهدف إلى توفير الوقت والجهد على العملاء، اصبح العميل الان قادر على تصفح المنتج الذى يريده الكترونيا من خلال موقع وتطبيق بى تك والدفع مباشر دون الحاجة للذهاب اللى فروع بى تك.

يذكر أن التعاون بين " فوري" و" بي تك" بدأ منذ عام 2016، للتسهيل على العملاء عمليات الدفع الإلكتروني، حيث بدء التعاون بسداد أقساط "الميني كاش" من بى تك من خلال منافذ فوري وتطور التعاون وشهد دخول منصة Fawry Pay لموقع وتطبيق بى تك ووفر طرق دقع مختلفة وتستهدف الشراكة أكثر من مليون عميل يقومون بشراء الأجهزة بالتقسيط من خلال فروع بي تك التى وصل عددها لـ 85 فرع بـ 25 محافظة، وتستحوذ على 5.5 % من مبيعات سوق الأجهزة الكهربائية والمنزلية البالغة 100 مليار جنيه سنويأ.

منصة FawryPay فهى مقدمة من شركة فوري لتوفير خدمات مختلفة فى التجارة الإلكترونية منها تنظيم وإدارة الحفلات وبناء مواقع التسوق الإلكترونى للتجار بالإضافة إلى خدمات الدفع للعملاء والتى تتم بطرق مختلفة منها الدفع النقدى فى أكثر من 105 ألف مكان يحمل علامة فوري وقبول الدفع ببطاقة الائتمان دون الحاجة للتواصل أو الاتفاق مع البنوك، باستخدام (فيزا، ماستر كارد أو بطاقة ميزة الوطنية للدفع)، والدفع بالمحافظ الإلكترونية للبنوك، والدفع من خلال الحساب الشخصي للعميل فى PayPal.