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حوادث

بالأسماء.. تشكيل دوائر "النقض" للعام القضائي الجديد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:50 م
محكمة النقض
محكمة النقض
محمد عيسي
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اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، الأحد الماضي، برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، تشكيل الدوائر بالمحكمة للعام القضائي الجديد 2020.

وتضم المحكمة سبع دوائر وهي: دوائر الإيجارات، الجنائية والاقتصادية، المدنية، الدوائر العمالية، التجارية والاقتصادية والضريبية، ودائرة الأحوال الشخصية، والدائرة النوعية للطعون المدنية.

وتضم دوائر الإيجارات 6 دوائر إيجارات يرأس هيئاتها المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة، والمستشار عبدالله مصطفى شوضة، والمستشار خالد يحيى دراز، والمستشار سمير فايزي عبد الجواد، والمستشار حسني عبداللطيف أبو زيد، والمستشار نبيل فوزي إسكندر غبريال، بإجمالي عضوية 43 نائبًا لرئيس محكمة النقض وقاضيًا بتشكيل الدوائر، بالإضافة إلى أعضاء المكتب الفني وأمانة السر.

وتضم الدوائر الجنائية والاقتصادية، 30 دائرة يشارك في عضوية هيئايتها إجمالي 257 مستشارًا بدرجة نائب رئيس المحكمة، إلى جانب أعضاء المكتب الفني وأمانة السر، ومن بين المستشارين الذين يترأسون هيئاتها كلا من، المستشار طه قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع، والمستشار حسين الصعيدى، والمستشار عمر بريك، والمستشار أحمد عبد القوى، والمستشار فرحان بطران، والمستشار وجيه أديب، والمستشار رضا القاضي، والمستشار فتحى عفيفى، والمستشار أحمد عبد القوى البعل، وعدد آخر من المستشارين.

فيما تضم دوائر المدني 26 دائرة بإجمالي عضوية هيئات 198 مستشارًا بدرجة نائب رئيس محكمة وقاضيًا، يعاونهم عدد من أعضاء المكتب الفني وأمانة السر لكل دائرة.

ومن بين المستشارين الذين يترأسون هذه الدوائر: المستشار الدكتور فتحي المصرى، والمستشار يحيى جلال فضل، والمستشار فتحى محمد حنضل، والمستشار حسن محمد منصور، والمستشار أحمد عبد الكريم، والمستشار جرجس عدلى، والمستشار محمود سعيد السيد، والمستشار سعيد عبد الرحمن، والمستشار محى الدين السيد.

كما تم تشكيل 4 دوائر عمالية برئاسة كل من المستشارين نواب رئيس المحكمة: كمال أمين عبدالنبي، وعاطف عبدالجليل موسى الأعصر، وإسماعيل عبدالسميع محمد، ومنصور عبدالجواد العشري، بإجمالي عضوية 33 مستشارًا من بدرجة نائب رئيس محكمة النقض وقاضيًا، يعاونهم عدد من أعضاء المكتب الفني وأمانة السر لكل دائرة.

أما دوائر المواد التجارية والاقتصادية والضريبية، تشكلت من 5 دوائر يرأسها القضاة نواب رئيس المحكمة عبد الجواد موسى عبدالجواد، ونبيل محمد فتحي عمران، وأحمد سعيد حسن خليل، والدكتور حسن عبدالمنعم البدراوي، ومحمد أحمد أبو الليل، بإجمالي عضوية هيئات 41 قاضيًا بدرجة نائب رئيس محكمة وقاضيًا، بالإضافة إلى أعضاء مكتب فني وأمانة سر لكل دائرة، فيما يرأس دائرة الأحوال الشخصية وطعون رجال القضاء، القاضي موسى محمد مرجان حنفي بعضوية 6 قضاة.

ودائرة الأحوال الشخصية يترأسها المستشار موسى محمد مرجان، وأخيرًا الدائرة النوعية للطعون المدنية بأنواعها ويتراسها المستشار أحمد فتحى حسن.

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