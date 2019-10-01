افتتاح المدرسة اليابانية بشرم الشيخ العام القادم

قالت محافظة جنوب سيناء، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ قبل نهاية يونيو 2020، ليتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي القادم 2020 2021 تواكبا مع افتتاح جامعة الملك سلمان.



وأوضح المحافظ - خلال تفقده موقع المدرسة اليوم الثلاثاء - أنه تم استلام الموقع وبدء الأعمال الإنشائية به، وتبلغ المساحة الكلية للمدرسة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصلا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، وتبلغ التكلفة التقديرية 40 مليون جنيه.



وتعتبر المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ هي ثاني مدرسة من هذا النوع بالمحافظة حيث تم إنشاء مدرسة مصرية يابانية بمدينة طور سيناء العاصمة وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2018 2019.