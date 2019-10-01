تأجيل محاكمة متهم في "خلية الزيتون"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى" إلى جلسة 7 أكتوبر الجاري؛ لتعذر حضور المتهمين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.



ويواجه المتهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.