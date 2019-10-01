تأجيل محاكمة متهمين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، الثلاثاء، إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر" إلى جلسة 5 أكتوبر الجاري؛ لتعذر حضور المتهمين.



صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.



وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.



يذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.