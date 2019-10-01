تعليم الوادي الجديد: استمرار لقاءات أولياء الأمور لحل المشاكل

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الدكتور إبراهيم التداوي، إن المديرية تواصل استقبال أولياء الأمور، لحل المشاكل الطارئة والرد على شكواهم بشكل مباشر وعاجل؛ لتحقيق الاستقرار في المنظومة التعليمية وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.



وقال التداوي - خلال اللقاء الذي عقدته المديرية اليوم الثلاثاء، مع بعض أولياء الأمور-إنه تم عقد أكثر من لقاء مع أولياء الأمور والمعلمين وتم إنهاء عدد من المشكلات والرد على الشكاوى والمقترحات بالتعاون مع مديري التعليم العام والإدارات النوعية المختلفة.



وأوضح أن مرور الموجهين العموم والمتابعين على المدارس المختلفة بجميع الإدارات التعليمية مستمر لحل المشكلات الطارئة وتلبية مطالب المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بجانب إعداد تقارير عن مطالب المدارس المختلفة ومتابعة تفعيل خطة الأنشطة وسير العملية التعليمية،مشيرا إلى أن التربية والتعليم تستعد للمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي.