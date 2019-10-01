النائب العام الأمريكي طلب مساعدة أجانب في تحقيقه حول أنشطة الاستخبارات

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعة عن أن النائب العام الأمريكي ويليام بار عقد اجتماعات خاصة في الخارج مع مسؤولين استخباراتيين أجانب طالبًا مساعدتهم في تحقيق تجريه وزارة العدل، والتي يأمل الرئيس دونالد ترامب من خلالها في الطعن في مصداقية تحقيقات أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن صلات محتملة بين روسيا وأفراد من حملة ترامب الانتخابية خلال انتخابات 2016.



وفي تقرير نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، رأت الصحيفة أن مشاركة بار شخصيًا في تلك المسألة من المرجح أن تشعل مزيدًا من الانتقادات من جانب الديمقراطيين الماضين في إجراءات عزل ترامب، والذين يرون أن بار يساعد إدارة ترامب في استخدام سلطات الجهاز التنفيذي لفتح تحقيقات تستهدف بشكل أساسي خصوم الرئيس.



وبحسب مصدر مطلع نقلت عنه الصحيفة واشترط عدم الكشف عن هويته، فقد قام بار بالفعل بمفاتحة مسؤولي المخابرات البريطانية في الأمر، كما سافر الأسبوع الماضي إلى إيطاليا، حيث اجتمع هو ومدعي ولاية كونيتيكت جون دورهام الذي يتولى التحقيق، بكبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية، وطلب بار منهم مساعدة دورهام.



وقال المصدر إن تلك لم تكن أول رحلة يقوم بها بار إلى إيطاليا للقاء مسؤولي المخابرات، كما قدمت إدارة ترامب طلبات مماثلة لأستراليا، بحسب أشخاص اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشاتهم محادثات حساسة بين حكومات.