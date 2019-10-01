الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 الموافق 02 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان: السيسي رفع الكثير من المظالم عن المواطنين

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 12:41 م
الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الكثير من المظالم عن المواطنين، وهذا بدا واضحًا عندما بادر بالتدخل لحل مشكلات التموين، التي عانى منها المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس دائمًا همه الأول هو المواطن المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

وأضاف "عبدالعال" أن مصالح الشعب وآماله وآلامه دائمًا تعيش مع الرئيس السيسي، ودائمًا حاضرة في ذهنه، لافتًا إلى أنه يواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل مصلحة المواطن، والجميع يشاهد أنه لم يجتمع رئيس دولة في العالم مثلما اجتمع الرئيس السيسي مع معاونيه والمحافظين والوزراء فكل ما يهمه في ذلك مصالح المواطنين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

بالصور.. حريق بقرية فلسطين فى الإسكندرية

منذ 42 دقيقة

تحريات "مذبحة أبوالنمرس": 7 طعنات للأم وذبح الطفلة

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد.. نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها بالجيم

منذ حوالي 15 ساعة

لماذا يتهرب الإخواني عبدالله الشريف من تهمة «المخدرات»؟

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

عطوة كنانة.. قصة أراجوز إخواني استعان به المقاول الأجير

محمد الباز يكشف بالمستندات حقيقة الأموال القطرية فى شركات محمد على

خلال ساعات.. تفاصيل إعلان مصير أسعار البنزين

جيران الإخوانى الهارب أحمد عطوان: "شخص وصولي ويبيع عرضه"

أيام زمان

معلومات تعرفها للمرة الأولى عن إبراهيم سعفان.. وسبب رحيل 4 من أبنائه

الوحش المصري في تركيا

فنانة مصرية تسببت باغتيال عالمة الذرة سميرة موسى.. تعرف عليها

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

الصحة

مخاطر تناول اللحوم الحمراء على الصحة ضئيلة

التمارين الرياضية تسبب الإجهاد للمخ

دراسة تكشف عن العلاج النهائي لـ"الإيدز"

تناول الخضروات نيئة يضر بصحتك

الرئيس نيوز

سليمان وهدان: المؤامرة لا تزال قائمة ضد مصر...والشعب سند دائم للرئيس

أبو الحسن: عوائد التنمية المستدامة ستنعكس على المصريين خلال 5 سنوات

التنمية المحلية: إقراض 627 مشروعاً بتكلفة 7 ملايين جنيه.. والمنيا تتصدر

رئيس النواب: لابد من وقفة مع الحكومة لكي لا تصدر المشكلات للرئيس

منوعات

أستراليا تطلق "برنامج حصاد" للكنغر

سحب بويضة من آخر أنثى لحيوان وحيد القرن السومطري بماليزيا

التلوث يؤثر على درجات الطلاب بالامتحانات

البرتغال الأٌقل فى معدل وفيات الأطفال

كشكول

استشاري طب أطفال يوضح علامات الجوع والشبع عند الرُضع

بث مباشر.. وقائع استقبال البابا تواضروس بجامعة حلوان

تعرف على الوظائف القيادية المتاحة بمديرية قنا التعليمية

"الخشت": وقعنا اتفاقيات دولية مع كبرى الجامعات في العالم

إسلام سياسي

بالصوت والصورة.. قادة الإخوان يعترفون بحملهم السلاح وانتهاج العنف

إخوانى منشق يكشف طرق استغلال "الإخوان" عناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر


زيت وسكر

التنمية المحلية: اقراض 627 مشروع بالمحافظات بتكلفة 7مليون جنية..والمنيا تتصدر

وزير التموين: مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات في السياسات الحكومية

“الصحة” تُطلق حملة فحص طلاب المرحلة الاعدادية من فيروس “سي”

وزير الإسكان يصدر قرارًا بتعيينات جديدة في أجهزة المدن

مقالات الرأي
ماجد حبته
مساجد أردوغان.. أوكار تجسس!
محمد العسيري
محمد العسيري: عايزينها تبقى ثورة
د. منى حلمى
الذى يمنعنى فعلًا من أن أمشى على حَل شعرى
محمود عابدين
تحيا مصر
المزيد

الثقافة

كتارا للرواية العربية تختار التونسي محمود المسعدي "شخصية العام"

لجنة مشاهدة عروض نوادى المسرح بثقافة الإسماعيلية‬

حملة للتبرع بالدم بمكتبة الإسكندرية

الإثنين.. افتتاح معرض "وجوه ومشاهد" للفنان محمد عزمى

صفحتنا ع الفيس بوك