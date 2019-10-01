رئيس البرلمان: السيسي رفع الكثير من المظالم عن المواطنين

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفع الكثير من المظالم عن المواطنين، وهذا بدا واضحًا عندما بادر بالتدخل لحل مشكلات التموين، التي عانى منها المواطنين، مؤكدًا أن الرئيس دائمًا همه الأول هو المواطن المصري.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة الافتتاحية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.



وأضاف "عبدالعال" أن مصالح الشعب وآماله وآلامه دائمًا تعيش مع الرئيس السيسي، ودائمًا حاضرة في ذهنه، لافتًا إلى أنه يواصل العمل ليلًا ونهارًا من أجل مصلحة المواطن، والجميع يشاهد أنه لم يجتمع رئيس دولة في العالم مثلما اجتمع الرئيس السيسي مع معاونيه والمحافظين والوزراء فكل ما يهمه في ذلك مصالح المواطنين.