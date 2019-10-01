إحالة المتهم بقتل سباك فى عين شمس للجنايات

قررت نيابة عين شمس الجزئية برئاسة المستشار شريف عيسوي، الثلاثاء، إحالة المتهم بقتل سباك في مشاجرة بسبب أعمال الصيانة والتركيبات بشقة سكنية، إلى محكمة الجنايات.



تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس من الأهالى، يفيد مقتل سباك على يد عامل أثناء أعمال التركيبات والصيانة لشقة أحد المواطنين، وتبين إصابة صاحب الشقة ووالدة المتهم أثناء المشاجرة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيقات.