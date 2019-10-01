أمن المنافذ يحرر 43 قضية مزاولة مهنة دون ترخيص

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة - عن ضبط 43 قضية عبارة عن "مزاولة مهنة دون تصريح، تسول، دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، مخالفة صيد، سلاح أبيض، انتهاء فترة التصريح، تزوير رخصة قيادة".



كما تم ضبط 1020 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 197 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضية تزوير إذن السفر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.