انقلاب أتوبيس مدرسة في دمياط

تعرض أتوبيس لنقل الطلاب يخص إحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة ميت أبو غالب التعليمية، لحادث مروري اليوم الثلاثاء، حيث حاول سائق الأتوبيس تفادي التصادم بإحدى السيارات مما أدى إلى انقلابه على الجانب الأيمن أثناء ذهابه إلى المدرسة.



تجمهر الأهالي وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر سعد لتلقي العلاج، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر بالواقعة.



من جانبه، قال السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه لا يوجد أيّ إصابات خطيرة بين الطلاب وكلها إصابات طفيفة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى كفر سعد المركزي، موضحًا إصابة طالبة واحدة بكسر بالذراع بينما خرج معظم المصابين من الطلاب من المستشفى.



وكانت قد تلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بدمياط، إخطارًا بانقلاب أتوبيس أطفال تابع لمدرسة دمياط الخاصة بإدارة ميت أبو غالب التعليمية.



انتقل رجال الإسعاف والأمن لمعاينة مكان الواقعة ونقل المصابين ورفع آثار الحادث، فيما أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تعليماته لمدير إدارة ميت أبو غالب التعليمية ومدير إدارة كفر سعد التعليمية، بالذهاب إلى موقع الحادث والمستشفى لمتابعة حالة الطلاب وتوفير كل الدعم لهم.