ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة في شرق الهند لـ 140 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة في شرق الهند إلى قرابة 140 قتيلا، فيما غمرت المياه مستشفيات ومدارس، وفق ما أعلنه مسؤولون هنود اليوم الثلاثاء.



وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية، أن مستشفيات ومناطق سكنية عائمة في مياه الأمطار، واضطرت السلطات لنقل 900 سجين من منطقة باليا بولاية (أوتار براديش)، لضمان سلامتهم وصحتهم، بعد أن غمرت مياه الأمطار سجنهم.



واستخدم أهالي (باتنا) عاصمة ولاية (بيهار) التي يسكنها نحو مليوني نسمة، قوارب النجاة لمغادرة منازلهم، ورغم توقف هطول الأمطار، لا تزال مساحات واسعة من المدينة غارقة بالمياه، وأُغلقت المدارس والمتاجر.



وكانت دائرة الأرصاد الهندية، ذكرت أن فصل الأمطار الحالي هو الاكثر غزارة منذ 1994، وصنفته بأنه (فوق المعتاد)، ويستمر موسم الأمطار السنوي عادة من يونيو حتى سبتمبر، لكن الأمطار الغزيرة استمرت في التساقط على مناطق عدة من الهند.



وأفاد مسؤولون حكوميون في الهند بأنه خلال الأيام الأربعة الماضية، لقي 111 شخصا حتفهم بولاية أوتار براديش و28 آخرون بولاية بيهار المجاورة.