احتجاج عشرات الآلاف في هونج كونج وسط احتفالات العيد القومي

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكومة في هونج كونج، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، حيث شهدت المدينة احتجاجات في العديد من المناطق، بينما احتفلت باقي أنحاء الصين بالعيد الوطني.



ووقعت مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في منطقة وونج تاي سين، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد مجموعة من المتظاهرين. وشهدت باقي أنحاء شبه جزيرة كولون مظاهرات أخرى محدودة.



وفي جزيرة هونج كونج، تحدى عشرات الآلاف من المواطنين حظرا تفرضه الشرطة، وحرارة الطقس المرتفعة، من خلال تنظيم مسيرة في الشوارع تطالب الزعيمة كاري لام بتلبية مطالبهم من أجل الإصلاح التي ظلت بدون تغيير إلى حد كبير منذ بدء الاحتجاجات في يونيو الماضي.



كما كان غضب المحتجين موجها إلى بكين، التي تحتفل اليوم بمرور 70 عاما من الحكم الشيوعي بإقامة عرض عسكري ضخم في العاصمة.