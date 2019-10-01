إحباط تهريب 22 كيلو ذهب و23 فص ألماس

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وضبط المخالفات وفرض السيطرة الأمنية.



أسفرت جهودها- خلال 24 ساعة - عن ضبط 5 قضايا عبارة عن تهريب ملابس أجنبية الصنع، مستلزمات طبية، أجزاء فلاتر مياه، كيماويات، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا 312 ألف جنيه.



كما تم ضبط قضية مشغولات ذهبية بمضبوطات بلغت 22 كيلوجرام مشغولات ذهبية، و23 فص ألماس.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.