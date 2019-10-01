الحكم على شقيق "روحاني" بالسجن لقبوله رشوة

قضت محكمة إيرانية، اليوم الثلاثاء، إن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، بالسجن 5 سنوات على حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني، وذلك بعد إدانته بقبول رشاوى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "فارس".



يذكر أنه تم توقيف المتهم الذي كان مستشار روحاني الخاص، في يوليو عام 2017، بعد ورود اسمه في قضايا فساد عدة، وحيث اتهم بارتكاب العديد من الجرائم المالية، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا.

