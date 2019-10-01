سول: نراقب احتمالات زيارة زعيم الشمالية للصين

أكدت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنها تراقب عن كثب إمكانية زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج- أون إلى الصين، بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وما يمكن أن يتمخض عن هذه الزيارة.



وقال مصدر بالوزارة للصحفيين اليوم، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، إن إمكانية زيارة كيم جونج- أون إلى الصين أثيرت منذ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية في شهر يونيو الماضي.



وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أننا نراقب عن كثب التطورات ذات الصلة مع اقتراب الذكرى السنوية السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والصين.



وجدد التأكيد على أن حكومته تعتزم التنفيذ الصارم للإعلانات المشتركة التي توصل إليها زعيما الكوريتين، وأنها ستبذل كل الجهود المطلوبة لتطوير العلاقات بين الكوريتين وإحراز تقدم في المفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.