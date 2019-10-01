روسيا: رد "الناتو" على اقتراح حظر نشر الصواريخ مخيب للآمال

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، رد فعل الناتو على اقتراح روسيا بفرض حظر على نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى بأنه "مخيب للآمال".



ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن ريابكوف، قوله إن: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح التوقف عن نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا يوم 2 فبراير 2019، ولكن استجابة حلف شمال الأطلسي عمومًا والدول الأعضاء فيه كانت مخيبة للآمال".. مضيفا " لسوء الحظ، لا نرى أي استعداد لحذو حذونا".



وأكد ريابكوف أن موسكو ستواصل العمل على تنفيذ مبادرة بوتين لفرض حظر على نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى،حتى لا يتدهور الوضع الأمني في أوروبا وربما في مناطق أخرى أيضًا.