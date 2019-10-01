ضبط موظف ينصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، من ضبط موظف ينصب على المواطنين ويستولى على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية فى سوهاج.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد الأشخاص، يفيد بتعرض أحد الأشخاص للنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على 60 ألف جنيه مقابل تدبير فرص عمل له بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



أكدت تحريات الإدارة نصب موظف على الشاكى في مبلغ 60 ألف جنيه مقابل تدبير فرصة عمل له بإحدى الدول العربية، بموجب عقود عمل وهمية، متخذًا من مسكنه وكرًا لممارسة نشاطه المؤثم، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وعثر بحوزته على صور ضوئية لجوازات السفر للشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، وتصاريح العمل لراغبي العمل بإحدى الدول العربية، سمات دخول لإحدى الدول العربية للعديد من الأشخاص راغبى السفر للعمل بها، وعقد عمل بإحدى الدول العربية.



كما تم ضبط هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين أنه مُحمل بالعديد من صور بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر وسمات دخول الخاصة بالشباب راغبي السفر للخارج والعديد من الرسائل مع المتعاملين معه في هذا النشاط.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر ارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.