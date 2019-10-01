مزودة بـ"سمارت بورد".. مدير "الإمام الشافعى" يكشف سر نجاح تطوير مدرسته الحكومية

قال سمير أحمد، مدير مدرسة الإمام الشافعى، إن المدرسة كانت تنقصها الكثير من العناصر، إلا أن تفاعل أولياء الأمور واستجابتهم، ساعدا بشكل كبير على تطوير المدرسة، لتصبح أول مدرسة حكومية متطورة مزودة بـ"سمارت بورد"، ومسرح للعرائس، وأنشطة كثيرة تشجع الأطفال على التعلم.



ولفت مدير المدرسة خلال لقائه في برنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر فضائية "ten"، إلى أنهم تلقوا مساهمات من أولياء أمور ليس لهم أبناء في المدرسة، لكنهم متحمسون لنجاح التجربة.



وأوضح أنهم عندما أعدوا "كورسات صيفية"، مجانًا في الصيف، حضر أولياء الأمور مع أبنائهم ليتعلموا أيضًا كيف يوصلوا المعلومة لأبنائهم.



وأشار إلى أن الأمهات يشاركن في تنظيم الحفلات مع المدرسات، وهذا يدل على تغير ثقافة المشاركة المجتمعية عند الأم.



وأكد أنه حقق تطورًا كبيرًا من خلال المشاركة المجتمعية، والمساهمة فى تطوير العملية التعليمية من مجلس الأمناء، فنجحوا للوصول بالمدرسة إلى مراكز جيدة، وتقديم تعليم جيد، وذلك خلال 4 سنوات.