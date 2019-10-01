ضبط 127 متهمًا بحوزتهم 142 سلاحًا ناريًا

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 142 سلاحًا ناريًا، بحوزة 127 متهمًا، عبارة عن 14 بندقية آلية، 24 بندقية خرطوش، 11 طبنجة، 93 فرد محلى، 10خزائن متنوعة، 164 طلقة مختلفة الأعيرة، 213 سلاحا أبيض، كما تم تحرير 200 قضية مخدرات، وتنفيذ 72756 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



تحررت المحاضر اللازمة بكافة الوقائع، وتم العرض على النيابة للتحقيق.