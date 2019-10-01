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حوادث

تجديد حبس عاطل يروج مواد مخدرة فى النزهة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:09 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، الثلاثاء، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى، بأنه أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بشارع جوزيف تيتو فى النزهة، تمكنوا من ضبط "م.ع.س"، 22 سنة، عاطل، بحوزته 350 جرامًا من مخدر الأستروكس، 20 جرام حشيش، 880 جنيهًا، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

تحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم أربعة على ذمة التحقيقات جددها قاضي المعارضات.

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