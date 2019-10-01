مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار فى القليوبية

لقى مواطن مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ بالقليوبية، وجار تكثيف الجهود لاستخراج الجثة من قِبل الجهات المعنية.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المهندس محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ، يفيد بورود بلاغ من محمد الغنام، رئيس الوحدة المحلية بالدير، بمصرع مواطن أثناء التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وجار تكثيف البحث لاستخراج الجثة، وتبين من المعاينة الأولية أن المنزل مكون من طابق واحد، وتوجد حفرة عميقة بصالة المنزل، وتم ضبط أدوات الحفر والتحفظ على المنزل وتعيين الحراسة اللازمة.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.