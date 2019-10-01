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حوادث

استعجال تقرير المعمل الكيميائي حول حرز متهمين بالمطرية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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استعجلت نيابة المطرية الجزئية، الثلاثاء، تقرير المعمل الكيميائي لكمية من مخدري الهيروين والأقراص المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطلين.

كانت معلومات وردت لضباط قسم شرطة المطرية، تفيد باتجار شخصين في مخدر الهيروين، فتم ضبطهما وهما "مصطفى. م"، و"أحمد. ا".

وعُثر بحوزتهما على 13 تذكرة هيروين و120 قرصًا مخدرًا "ترامادول" ومبالغ مالية من متحصلات تجارتهما، وهاتف محمول للتواصل مع عملائهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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