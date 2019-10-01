منتخب طائرة تونس يخسر أمام نظيره البولوني بمونديال اليابان

استهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة باليابان بهزيمة أمام نظيره البولوني بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم الثلاثاء.



وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 2516 و2523 و2512.



ومن المقرر أن يخوض المنتخب التونسي مباراته الثانية في المونديال غدا الأربعاء أمام منتخب الأرجنتين.