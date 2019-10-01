الرادار يرصد 1913 مخالفة تجاوز السرعة

تواصل الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5280 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1913 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 162 مخالفة السير دون ترخيص، قيادة وتسيير، 21 دراجة نارية مخالفة، 38 مخالفة شروط الترخيص، كما تم ضبط 18 مخالفة موقف عشوائي، 44 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.