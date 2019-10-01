التضامن: 10.9 مليون جنيه لتطوير دور المسنين

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جاري تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية " أيتام – مسنين" فى إطار تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي لهذه الفئات المهشمة والمحرومة من الرعاية وإكسابهم حياة كريمة.



وأضافت الوزارة، أنه تم رصد 23 مليون جنيه خصص منها 10 مليون 927 ألف جنيه لتطوير دور المسنين، حيث يمتد نطاق عمل المشروع على مستوى عشر محافظات " القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – إسكندرية – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – أسيوط ويعمل من خلال عدد من المحاور فعلى محور البنية التحتية تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لدار أم كلثوم للمسنين بحلوان وجارى العمل بدار السعادة للمسنين بالغربية ودار الأمل بالسويس ومحور بناء القدرات ومحور التقييم والمتابعة.



وعلى نطاق السياسات الخاصة بكبار السن، أوضحت أنه تم تشكيل اللجنة العليا للمسنين برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وعضوية جميع الأطراف المعنية بشئون المسنين، بالإضافة إلي تمثيل المسنين أنفسهم باللجنة حيث تهدف اللجنة إلى وضع خطة متكاملة لرعاية كبار المسنين في مصر والعمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع وخدمات المسنين.