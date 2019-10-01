الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 28 ألفا و200 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الاثنين، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الثلاثاء، 28 ألفا و200 ميجاوات، بارتفاع قدره 100 ميجاوات عن أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 20 ألفا و815 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 حتى مايو 2019.



ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة، لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وزيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، ومعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.