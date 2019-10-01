انطلاق النسخة الثالثة من منتدى مكافحة الإرهاب بالثقافة

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والأفريقي، والذي يقام برعاية وزارة الثقافة.



ويرأس المنتدى السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وينظمه مجلس التضامن المصري والعربي برئاسة الدكتور زين السادات، والمعهد الثقافي الأفريقي العضو بجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية أمين عام المنتدى، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من المسئولين والمتخصصين العرب والأفارقة من 16 دولة عربية وأفريقية.



ويشمل المنتدى جلستين، الأولى تتناول التحديات الثقافية والأمنية والاقتصادية في الدول العربية والأفريقية، وتناقش الجلسة الثانية التحديات الخارجية التي تواجه الدول العربية والأفريقية وخاصة تدخلات بعض الدول الإقليمية في الشأن العربي والأفريقي.



ومن المقرر أن يخرج المنتدى بعدة توصيات لمواجهة الإرهاب والتدخلات في الشأن العربي والإفريقي وطرحها على الحكومات وصناع القرار في الدول العربية والإفريقية.



ويعد هذا المنتدى هو استكمال للنسختين السابقتين التي عقدتا العام الماضي بمصر ودولة العراق، ويأتي في ظل توترات شديدة في المنطقة وتزايد تدخلات عدد من الدول المجاورة في الشأن العربي لبعض الدول.