غدًا.. ورشة عمل حول خطة الأعمال الاقتصادية لسياحة الفيوم

تعقد وزارة البيئة غدا الأربعاء ورشة عمل حول "الفيوم وجهة خضراء 2020-2030.. خطة الأعمال الاقتصادية للسياحة البيئية" والتي ينظمها مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة.



ومن المقرر أن يشارك في الورشة الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلو برنامج الإمم المتحدة الإنمائي والتعاون الإيطالي وبمشاركة هيئة تنشيط السياحة ومعهد التخطيط ووزارة الاثار ومحافظة الفيوم وعدد من الشركات العاملة في السياحة البيئية.