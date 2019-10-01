"طالبان" تحتجز عددا من المسئولين الأفغان بإقليم "جوزجان"

أعلن مسئولون في إقليم "جوزجان" احتجاز حركة "طالبان" لعدد من المسئولين بالشرطة المحلية ومسؤولين آخرين في منطقة "دارزب" بالإقليم الواقع شمال أفغانستان.



ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء، عن حاكم إقليم "جوزجان" لطف الله عزيزي قوله إن المنطقة تخضع حاليا لسيطرة حركة "طالبان" وأن القوات الأفغانية محاصرة هناك ولم تصل أي تعزيزات أمنية حتى الآن.



بدوره، قال عضو مجلس إقليم "جوزجان" حافظ الله ندرت إنه إذا لم يتم نشر تعزيزات فإن عناصر حركة "طالبان" ستتمكن من أسر عدد من القوات الحكومية.