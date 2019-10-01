انقلاب سيارة نقل على "دائري المريوطية"

تسبب حادث انقلاب سيارة نصف نقل، أعلى الطريق الدائري من وصلة المريوطية اتجاه نزلة الصحراوي، منذ قليل، إلى حدوث شلل مروري.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من الخدمات المعينة بانقلاب سيارة نصف نقل أعلى الطريق الدائري من وصلة المريوطية اتجاه سلم الصحراوي.



وعلى الفور، تم الدفع بالاوناش المرورية لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السير.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.