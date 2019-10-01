تكدس مروري بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

حالة من التكدس المروري شهدتها شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح الثلاثاء، تزامنًا مع خروج الموظفين والطلاب لجهتهم، وسط انتشار الخدمات المرورية على كل الطرق والمحاور لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.



وتباطأت حركة المرور على طريق الدائري من وصلة المريوطية اتجاه نزلة الصحراوي وذلك بسبب انقلاب نصف نقل، كما تعطل أتوبيس نقل ركاب أعلى نفق العروبة مما تسبب في كثافات عالية بمحور صلاح سالم.



وظهرت كثافات مرورية على الطريق الدائري بعد بهتيم اتجاه أم بيومي بسبب حادث تصادم، كما ظهرت تكدسات مرورية عالية أعلى كوبري فيصل اتجاه البحوث والدقي، وتباطأت حركة المرور في شارع السودان اتجاه ميدان لبنان.



وشهد طريق الأوتوستراد عند المنشية في الاتجاهين حالة من التكدس المروري، كما تعطلت حركة الأوتوستراد من وادي دجلة للنادي الأهلي، وتوقفت حركة المرور في شارع الثورة في الاتجاهين، وطريق الـ NA اتجاه مدينة نصر عند الدائري.



وتباطأت حركة المرور في نفق الأزهر اتجاه وسط البلد في بدايته، وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر من التحرير للمهندسين، ومن المهندسين لرمسيس، وشهد كوبري 15 مايو اتجاه المهندسين شلل مروري، وأيضًا كورنيش النيل عند المحكمة في الاتجاهين.