إصابة اثنين في تصادم مروري أعلى "دائري بهتيم"

أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري من منطقة بهتيم اتجاه "أم بيومي"، بمنطقة شبرا.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري من منطقة بهتيم اتجاه "أم بيومي" بشبرا.



وأسفر عن الحادث إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى، وعلي الفور تم الدفع بالاوناش المرورية لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السير.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.