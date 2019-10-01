شلل مرورى على "صحراوى الفيوم"

أصيب شخص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوي.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى طريق الفيوم الصحراوى، يفيد وقوع حادث مروري.



على الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات عقب توقفها، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.