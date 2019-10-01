سفير الإمارات لدى بكين يهنئ الصينيين بالذكرى الـ70 لتأسيسها

قدم الدكتور علي عبيد الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين، أجمل التهاني لجمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسها، وذلك بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب الإماراتي وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنيا للقيادة الصينية والشعب مزيدا من التقدم والازدهار.



وقال الظاهري إنه وبهذه المناسبة، شاركت القيادة الإماراتية الاحتفالات مع الجالية الصينية المقيمة بمختلف إمارات الدولة والذين يتجاوز عددهم 300 ألف مواطن صيني، ما يجعلها الجالية الصينية الأكبر في الشرق الأوسط.



ولفت إلى أن مشاركة بلاده في الاحتفالات تمثلت في انضمام العديد من أفراد المجتمع الإماراتي بمختلف أنحاء الإمارات إلى احتفالات الجالية الصينية، بالإضافة إلى تزيين المعالم الحضارية مثل قصر الإمارات وأبراج أدنوك وبرج خليفة وبرج العرب، بألوان العلم الصيني الحمراء وبعبارات التهنئة التي كتبت بلغة الماندرين الصينية والتي عبرت عن تمنيات الشعب الإماراتي للأصدقاء في الصين بعيد سعيد ومستقبل مشرق.