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مصر

سعر جرام الذهب اليوم 1-10-2019 في مصر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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هبط سعر جرام الذهب عيار 21 هبوطا بشكل كبير في تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق الأول من أكتوبر من عام 2019، فقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5376 جنيها، وهو سعر منخفض مقارنة بالأيام الماضية لتستمر حالة التذبذب في الأسعار.

وبلغ سعر الأوقية عالميًا 1484 دولار، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 672 جنيهًا، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 576 جنيهًا للجرام.

كما قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لبرنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “CBC”، ان سعر الذهب العالمي انخفض في البورصات العالمية، وأصبح سعر الأوقية 1470 دولارا بتراجع 30 دولار ؛ وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الذهب في مصر.

وأرجع انخفاض أسعار الذهب في مصر إلى انخفاضها في السوق العالمي فضلًا عن انخفاض سعر الدولار في السوق المحلي.

الذهب عيار 14 بـ 448 جنيهًا
الذهب عيار 18 بـ 576 جنيهًا
الذهب عيار 21 بـ 672 جنيهًا

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